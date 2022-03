Osimhen squalificato, Tiribocchi: “Sarà un Napoli diverso senza di lui: ecco cosa cambierà”

"Probabile che vedremo un Napoli che muoverà velocemente la palla per non farsi pressare ed avere efficacia nell’uno contro uno".

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Simone Tiribocchi, ex attaccante e attuale commentatore DAZN, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss: “Atalanta-Napoli? Bisogna valutare i ritorni dei calciatori dalle nazionali, devono giocare quelli più in forma. Ci sarà più palleggio in mezzo al campo senza Osimhen in attacco, probabile che vedremo un Napoli che muoverà velocemente la palla per non farsi pressare ed avere efficacia nell’uno contro uno".