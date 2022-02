Osimhen su Insigne: "Non sono uno di quelli che dice: mai come lui"

L'attaccante del Napoli, Victor Osimhen, ha rilasciato un'intervista al quotidiano Repubblica nella quale ha parlato anche della scelta di Insigne di trasferirsi in Canada a partire dalla prossima stagione: "Insigne? Ne penso bene, è un uomo con famiglia, avrà valutato, ragionato e scelto quello che è meglio per lui. Sono in una situazione diversa, ma non sono di quelli che dicono: mai come lui".