Ospina in mixed: "Dispiace, mio errore decisivo. Grande gara, dobbiamo restare tranquilli"

Al termine della gara persa contro la Lazio, in mixed zone è intervenuto il portiere del Napoli David Ospina: "Dispiace per il mio errore, che è stato decisivo per la sconfitta. E' una situazione difficile, non ci dobbiamo pensare, abbiamo avuto occasioni, l'importante è che restiamo tranquilli per far tornare la situazione postiva

Momento complicato? Il Napoli ha sempre fatto bene. Non si verificava da tempo una situazione del genere. Seguiamo le direttive di Gattuso. Dobbiamo pensare sempre positivo. Sappiamo che la situazione è complicata, ma restiamo tranquilli. Il Napoli ha giocato una buona partita. Non abbiamo molta fortuna in questo periodo.

Giocare da dietro? E'quello che chiede il Mister, trovare gli spazi. Non dobbiamo fare errori, alla fine ne verremo fuori, dobbiamo lavorare con fiducia

Svolta alla stagione? Sappiamo che la situazione è complicata. Dobbiamo sempre pensare positivo, dobbiamo lavorare con tranquillità

Tenuto testa alla Lazio? Il Napoli ha fatto una grande partita, abbiamo avuto tante occasioni, è mancata la fortuna. In questo momento non entra il pallone e non portiamo a casa la vittoria. Per vincere serve anche quest'aspetto"