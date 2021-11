Ospina in mixed: "Volevamo vincere per Maradona. Scudetto? Strada giusta ma è ancora lunga"

David Ospina, portiere del Napoli, è intervenuto in mixed zone dopo il 4-0 alla Lazio: "Volevamo vincere per festeggiare anche noi Maradona. Oggi era importantissimo, giocavamo contro una Lazio forte. Il Napoli ha fatto una grande partita e abbiamo ottenuto i tre punti. La strada è lunga ma questa è la strada che dobbiamo seguire e restare a grandi livelli. Tutti si preparano per fare una grande partita e noi non possiamo restare dietro a guardare.

Prestazione della squadra? Sono contento per il gioco che abbiamo fatto e per la nostra qualità: Lobotka, Mertens, hanno fatto una grande partita. Qui tutti hanno le qualità per giocare. Quando vinci le partite hai fiducia e le prepari al meglio.

Difesa? Sappiamo che è importante non prendere gol e sappiamo che davanti il gol riusciamo sempre a farlo"