Ospina non si tira indietro: "Scudetto? Dobbiamo lottare per grandi traguardi"

David Ospina, portiere del Napoli, ha parlato in esclusiva ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli della possibilità di lottare per lo scudetto in questa stagione appena iniziata: "Scudetto quest'anno? Dobbiamo andare partita per partita ma abbiamo grandi giocatori e un grande allenatore, dobbiamo avere sempre il pensiero di vincere. Il primo pensiero è quello di tornare in Champions e dopo pensare di lottare per questo campionato. Sappiamo che ci sono squadre fortissime, dobbiamo lavorare seriamente e da qui si parte per lottare per grandi traguardi".