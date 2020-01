Ospina sposta l'attenzione: "Coppa Italia obiettivo importante, ma ora pensiamo alla Juve!"

Il Napoli punta la Coppa Italia. A confermarlo è anche David Ospina, che ha parlato anche dalla vittoria contro la Lazio nel corso dell'intervista ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Si, è un obiettivo importante. Abbiamo fatto una bella partita contro una grande squadra come la Lazio, ma ora dobbiamo mettere tutto quello che abbiamo fatto in questa partita di Coppa anche in campionato. La cosa importante è pensare alla prossima partita. La Juve ha grandissimi calciatori, dobbiamo mettere la grinta per fare una grande partita".