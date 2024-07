Ottaiano: "Vi spiego perché il Napoli sta facendo fatica a cedere Osimhen"

Antonio Ottaiano, agente di calciatori, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “L’avvento di Conte significa tanto, significa avere un progetto ed ambizioni diverse. E’ un tecnico che ha l’ossessione della vittoria, i calciatori si pongono in un altro modo con questo allenatore. Napoli senza Champions? Molti azzurri sono stati tra i responsabili del fatto che non si sia arrivati in Champions, quindi non è eticamente corretto esprimersi riguardo una mancata partecipazione alla Champions.

Le dichiarazioni dell’agente di Kvaratskhelia? Si tratta del gioco delle parti, l’agente sa bene che in questo momento si è in una fase di rinnovo e fa il suo gioco. Le dichiarazioni sono dettate dal momento, siamo in fase di pre rinnovo ed il Napoli ha palesato l’intenzione di adeguare il contratto del georgiano e c’è solo da trovare un punto d’incontro.

Il futuro di Osimhen? Ero convinto che avesse già l’accordo con qualche squadra, ma credo che in questo momento le società interessate sanno che il Napoli se ne deve liberare e fanno un gioco al ribasso. Il Napoli fa fatica a trattenere Osimhen per il suo ingaggio e come lo sappiamo noi lo sanno anche le squadre interessate che sperano che il Napoli riveda la sua posizione rispetto alla clausola. Il Napoli deve fare di tutto per liberarsene anche perchè Conte ha un’idea diversa di centravanti”.