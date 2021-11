Ounas, l'ex allenatore: "Ha capito i suoi errori, possiede qualità uniche anche per il Napoli"

Serse Cosmi, ex allenatore di Adam Ounas al Crotone, ha speso parole al miele per l'algerino nel corso del suo intervento a Radio Kiss Kiss Napoli: "E' in grado di fare quello che ha fatto finora con il Napoli. In una squadra che ha tanta qualità può esprimersi al meglio. Adam è un giocatore che ha l'età giusta e ha capito gli errori che ha fatto, al fine di riprendersi quello che ha perso. Ounas ha delle qualità che anche all'interno del Napoli non sono da tutti, non tutti hanno le sue qualità".