P. Cannavaro ottimista: "Il Napoli ha sciupato dei punti, ma è lì. Conte ci dà tanta sicurezza"

Paolo Cannavaro, ex capitano del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per analizzare la lotta Scudetto in Serie A: "Il Napoli è lì, purtroppo ha sciupato dei punti. Ma non c’è pessimismo, perché abbiamo un allenatore che ci dà tanta sicurezza. Si vede che è sul pezzo e sta lavorando. In ogni campionato tutte le squadre passano dei momenti complicati: il Napoli lo sta vivendo ora, perdendo punti di vantaggio importanti".

Analizzando poi la situazione in vetta e il confronto diretto con i nerazzurri, Cannavaro ha ammesso: "L’Inter ha una rosa superiore a quella del Napoli in questo momento. Però continuo a vedere il Napoli come l’inseguitrice più credibile. Ha ancora le carte in regola per provare a mettere in difficoltà una squadra che negli ultimi anni ha costruito qualcosa di molto solido".