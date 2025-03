Pacchioni avvisa il Napoli: “Occhio al Milan, è la squadra più pazza del campionato”

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Paolo Pacchioni, giornalista di RTL 102.5: “Il Napoli deve cambiare passo alla ripresa. Il rientro di Neres sarà importante, ma Raspadori è in un grande stato di forma. La gara col Milan sarà difficile, i rossoneri sono la squadra più pazza del campionato.

Nei 20’ buoni, possono battere chiunque. Conte starà lavorando molto per evitare di dare coraggio e contropiede al Milan. L’Inter a Bergamo ha mostrato un piglio tra i più convincenti della stagione. Se riapproccia così, allora può davvero chiudere il campionato nonostante gli impegni di coppa. Se invece ritorna sulle montagne russe come contro il Monza, resta tutto in bilico”.