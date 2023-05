Padovan: "Addio Spalletti da autolesionista, due cose l'hanno fatto arrabbiare"

A Radio Napoli Centrale, nel corso di 'Un Calcio alla Radio', è intervenuto Giancarlo Padovan, giornalista Sky.





A Radio Napoli Centrale, nel corso di 'Un Calcio alla Radio', è intervenuto Giancarlo Padovan, giornalista Sky.

Addio di Spalletti? Incomprensibile, ma Spalletti si lega le cose al dito. Quando ha saputo che parte della tifoseria lo contestava – a seguito dello striscione – e che il presidente ha pensato di sostituirlo, l’ha fatto arrabbiare: è un’idiozia. Spalletti sta facendo una cosa sbagliata e autolesionista: fermarsi adesso con una macchina che va a 100 km/h e le avversarie in difficoltà, è da folli. Se è stanco deve ritirarsi, non avere un anno sabbatico.

Allenatore per il Napoli? Thiago Motta. Italiano può fare il salto di qualità, ma oggi per una squadra come il Napoli è un rischio. Ci vuole un allenatore con maggiore equilibrio.

Tre italiane in finale? Fiorentina vince, Roma perde, l'Inter mah: o grande sorpresa o grande imbarcata".