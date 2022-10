Padovan ammette: "Credevo che il Napoli fosse da 3° posto in giù! Pensai: dove può andare così?"

Giancarlo Padovan, noto giornalista, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli.

Giancarlo Padovan, noto giornalista, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Non credo che si siano ribaltati gli umori dopo l'ultima giornata di campionato, ma è cambiata la classifica. Dove sta la Roma, ad esempio, si pensava che potesse esserci il Napoli. Mi autodenuncio. Io ero uno di quelli che sostenevano che il Napoli avrebbe finito il campionato dal terzo in giù, quarto, quinto, non lo so. Un giudizio che teneva conto anche della contestazione estiva. Io mi dicevo che il Napoli era quello dell'anno scorso più Kvaratskhelia e senza quella fila di campioni: dove può andare? Invece non avevo calcolato il lavoro di Spalletti, finora formidabile".