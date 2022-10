Padovan: "Anguissa e Rrahmani ko, qualcuno l'ha tirata al Napoli..."

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Giancarlo Padovan, giornalista

TuttoNapoli.net

© foto di Federico De Luca

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Giancarlo Padovan, giornalista: "Rimpiazzare Anguissa non sarà facile per il Napoli, ma sono fiducioso su Ndombele. Mi è sempre piaciuto, giocando e allenandosi può migliorare e trovare minuti fondamentali. Bisogna dar tempo al tempo, la natura non fa salti. E pazienza o no, questa è la soluzione. Diamo fiducia a Spalletti che ha sta impressionando con questo Napoli grazie al lavoro e alle idee. E integrare un calciatore come Ndombele, adesso, sarà impegno anche di Luciano. C'è da constatare però che gli incidenti, purtroppo, stanno arrivando anche al Napoli. Qualcuno gridava alla mancanza di infortuni e invece l'ha tirata agli azzurri, prima con Rrhamani e poi con Anguissa... L'abbondanza in attacco? La gestisci o alternandoli o provando il 4-2-3-1, anche se è un modulo che non ha dato grandi spunti. Io ad oggi non rinuncio ad uno come Raspadori".