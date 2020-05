Padovan: "Cairo contrario alla ripresa, forse ha paura di retrocedere"

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Giancarlo Padovan, giornalista: “Non ho una grande considerazione di questo Governo, non mi piacevano le prese di posizione fanatiche viste qualche settimana fa. Mi pare che le cose adesso stiano cambiando, se non sono già cambiate. Ad oggi credo si torna a giocare, quanto duri e con che formula non lo so. Mi pare che negli ultimi giorni abbia cominciato a circolare con insistenza la voce playoff, che non mi trova troppo d'accordo, ma l'importante è che si finisca. Anche la Coppa Italia merita di essere portata a termine, per giunta il Napoli è con un piede in finale. La Champions League deve certamente riprendere perché è la più importante a livello internazionale. Credo fortemente che il calcio tedesco ci sia stato d'aiuto, dobbiamo soltanto augurarci che non ci sia un rialzo dei contagi. Urbano Cairo è esplicitamene contrario alla ripresa del campionato, ma essendo proprietario di quotidiani, immagino sappia che senza la ripresa del campionato, un giornale sportivo perde. Penso che abbia paura di retrocedere, il Torino è una squadra in caduta libera e non so se in questi due mesi si è rimesso in moto qualcosa. Se il campionato riprende, credo non ci siano dubbi sul fatto che Sky vada pagato interamente. Non penso si possa fare una causa perché c'è stato il Covid, ma lo credo per una mia logica".