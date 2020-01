Padovan: "Callejon giocatore involuto, Politano ideale proprio al suo posto"

In diretta su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Giancarlo Padovan, giornalista, interpellato proprio sul momento del Napoli e le questioni legate al mercato degli azzurri: “Politano serve perché gli esterni del Napoli in questo momento non stanno facendo bene come in passato. Callejon oggi è un giocatore involuto, quindi al suo posto vedrei bene Politano. Bisognerebbe capire cosa vuole fare Gattuso, se giocare con il 4-3-3 è la sua idea, i giocatori devono essere funzionali al suo progetto: attenzione a non commettere errori più gravi di quelli del passato.

Pogba alla Juve? Un giocatore quando è già stato in una squadra, di rado può fare la differenza. E' in rotta di collisione con tutti gli allenatori che ha avuto, è in declino e non credo che la Juve prenda Pogba, perché hanno bisogno di incassare, non di spendere. Il problema della Juve, adesso e a Giugno, sarà vendere.

La Roma è più in ritardo rispetto alle altre squadre, se andiamo a vedere le prestazioni sono insufficienti. Il Napoli ha rialzato la testa con la vittoria sulla Lazio, si preparano 7 giorni di fuoco sul mercato, direi che si può accennare un sorriso".