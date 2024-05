Padovan: “Conte è cambiato, dico a tutti di prenderlo. Se va a Napoli, grande affare di ADL”

"Ti riporta su, riporta l’entusiasmo, trascina la gente e i giocatori".

© foto di Federico De Luca

Nel corso di 'Sky Sport 24, il giornalista Giancarlo Padovan ha parlato del possibile arrivo di Antonio Conte sulla panchina del Napoli: "Mi piacerebbe vedere Conte al Napoli ma ancora sono scettico. Tutte le ritrosie per andare in una destinazione lontana da Torino, il che significa lontana dalla famiglia perché anche lì al 90%, come successo in Inghilterra, la famiglia non lo segue. Le ritrosie non possono essere dissipate dal fatto che ti danno 8-9mln, secondo me se metti dei valori prioritari rispetto all’ingaggio poi li mantieni.

Dico a tutti che Conte è cambiato, perciò dovete prenderlo. Se dice sì al Napoli, il club di De Laurentiis fa un grande affare. Perché non è garanzia di successi, che nessuno può garantire, ma Conte se non arriva primo arriva secondo o terzo. Ti riporta su, riporta l’entusiasmo, trascina la gente e i giocatori. Certo un po’ li consuma, ma non è vero che vuole la squadra vincente subito e i giocatori che costano di più. Non è vero nemmeno che vuole un ingaggio stratosferico, certo vuole i suoi soldi ma c’è anche chi ha preso più di lui senza risultati. Ripeto se va a Napoli per me è una sorpresa, ma sono contento per il Napoli e per lui perché onestamente è un controsenso che sta fermo due anni”.