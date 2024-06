Padovan: “Conte e Ibra si sono visti due volte. Vi svelo perchè il Milan non l’ha preso”

Ai microfoni di MilanNews.it, il noto giornalista Giancarlo Padovan ha parlato delle ultime sulla squadra rossonera.



Inizia l'era Fonseca. La convince questa scelta?

"Non mi convince affatto e tanto valeva a quel punto tenere Pioli, che ha vinto e fatto vedere un gioco migliore di quello di Fonseca. Nel cambio il Milan ci perde, Fonseca non è da Milan, non ha mai giocato a livelli tali da rubare l'occhio. Ha vinto allo Shakhtar dove hanno vinto anche gli altri allenatori, come Lucescu e De Zerbi, a Roma ha fallito miseramente, è andato in Francia e ha mancato la qualificazione diretta in Champions. Davanti a tutto questo mi chiedo: perché Fonseca? Mi viene da pensare che costi poco, ma anche in questo caso ce ne sono tanti che costano poco. Per i precedenti lo boccio su tutta la linea".

Conte era il salvatore della patria invocato dai tifosi, ma smentito da Ibra...

"Conte l'ha incontrato due volte, voleva cambiare troppi giocatori ed è la ragione per cui non è stato preso. Il Milan vuole risparmiare come tutte le società che vogliono essere sostenibili".

De Zerbi è un altro nome gradito alla piazza, ma destinato a Marsiglia. Occasione persa?

"Era un profilo da valutare e magari è stato valutato. Poteva andare bene per quello che ha fatto a Brighton. Un nome sicuramente spendibile".