Podcast Padovan: "Conte, qualcosa va cambiato. ADL gli avrà promesso acquisti"

Ospite di TMW Radio, durante Maracana, è stato il giornalista Giancarlo Padovan.

Napoli, che ne pensa del caso Conte?

"Conte non accompagna un morto, ha detto. Potrebbe fare un colpo di testa come fece alla Juve, quando si dimise dopo due giorni di ritiro. A Napoli però ha incassato l'appoggio di De Laurentiis, che credo gli abbia promesso anche qualcosa sul mercato, in entrata e in uscita. Non è vero che Conte è seguito da tutti, ha detto che non riesce ad entrare nelle loro teste, anche in quelle dei senatori. Ragione di più per cambiare qualcosa a gennaio. Perde punti dove e quando non dovrebbe, e non ha mai giocato all'altezza. Non vedo Conte nella squadra, nel furore della squadra. E' una squadra senza Conte. Il Napoli ha già rinunciato a Conte, c'è da rimetterlo al centro del progetto. E anche Conte credo voglia proseguire, ma è inadatto alla sconfitta. Altre sconfitte potrebbero allontanarlo definitivamente a Conte".