Padovan difende Sarri: "Ingiusto dare colpe solo a lui, la Juve non lo ha aiutato"

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Giancarlo Padovan, giornalista: “Se c'è una squadra che merita di vincere più della Juventus, è l'Atalanta. Attenzione perché ha un calendario non difficile, sebbene il più semplice ce l'abbia la Juventus, ma di suicidi collettivi ne abbiamo già visti. Mi dispiace molto per Sarri, sarebbe ingiusto attribuire a lui tutte le colpe. Se si perde, perde anche la società che non ha dato a Sarri una squadra adatta a lui e non lo sta sostenendo in un momento difficile per lui".