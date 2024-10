Padovan: "Il Napoli mi è piaciuto poco, senza rigore non so come sarebbe finita"

vedi letture

Giancarlo Padovan, giornalista, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio parlando della corsa al titolo in Serie A: "Il campionato sta entrando in una fase calda, tutti cominciano a giocare meglio.

Mi è piaciuto di meno il Napoli, soprattutto nel primo tempo. Come qualità di manovra si è fatto preferire l'Empoli. Se non fosse stato assegnato quel rigorino, chissà come sarebbe finita. La migliore è stata l'Inter, che era un po' rabberciata: nonostante gli infortuni di due elementi centrali ma ha vinto. L'Inter non ha più la fame dello scorso anno, la determinazione per vincere, ma resta, per come ha giocato e ha reagito agli infortuni, la favorita".