Padovan: “Il Napoli sta facendo miracoli pur avendo una struttura con grandi giocatori”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Giancarlo Padovan, giornalista: "L'Inter è crollata fisicamente, è diventata prevedibile perdendo le sicurezze dal derby e ora fa fatica a segnare, un po' come la Nazionale. Dybala? Ci sono Inter e Tottenham su di lui, potrebbe il Barcellona. Viene accostato a squadre di livello. La Juve si è comportata male con Dybala, l'accordo era 8 milioni più 2 di bonus a Natale. Poi ha fatto riflessioni giuste per loro ma andavano fatte prima. Non è una gran figura stringere la mano al procuratore e al giocatore e poi cambi opinione. Il Napoli sta facendo miracoli ma ha comunque una struttura con grandi giocatori, Osimhen e Koulibaly ad esempio sono due calciatori di alto livello".