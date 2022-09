Padovan innamorato di Kvara: “Un fenomeno, è già più forte di Insigne”

Giancarlo Padovan, noto giornalista, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte

© foto di Federico De Luca

Giancarlo Padovan, noto giornalista, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte: “Il Napoli è un'ottima squadra ma è presto per dire dove può arrivare: è un campionato equilibrato, non c'è un team padrone, ci sarà la pausa Mondiale e il mercato, tutto potrà cambiare nel 2023. Kvaratskhelia è un fenomeno, ne sono innamorato tecnicamente, ad oggi è più forte dell'ultimo Insigne, forse in generale. In assoluto il georgiano è fortissimo ed ha grande confidenza con il gol”.