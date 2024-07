Padovan: "Inter la più forte? Significa niente, anche il Napoli l'anno scorso..."

Giancarlo Padovan, giornalista, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte nel corso di Forza Napoli Sempre: “Per Conte il Napoli rappresenta anche un'opportunità di riscatto dopo il Tottenham, è chiaro che anche lui si gioca qualcosa. Alla Rai ha detto che si parte da una posizione media perché lui ama mettere un po’ le mani avanti per poi stupire.

Per quanto riguarda gli obiettivi degli azzurri, lo scudetto non è una meta infondata, secondo me, per diversi motivi: la rosa è forte, con innesti fortissimi come Spinazzola, che darà tantissimo; Conte che non sbaglia mai gli acquisti; e il Napoli non gioca le coppe. La cui assenza è come ricevere una iattura, di per sé, ma avere tutta la settimana per lavorare con Conte, in fondo, è un grande regalo, una grande opportunità. Bisogna essere fiduciosi in una squadra che lotti con l'Inter, che resta più forte. Essere i più forti sulla carta non significa niente: anche il Napoli, l'anno scorso, aveva la rosa più forte ed è arrivato decimo, perché ha sbagliato la preparazione, l'ambiente si è sfaldato e De Laurentiis ci ha messo del suo. Il Napoli andrà in Champions, ci metto la firma. E a Conte, interessa anche la Coppa Italia”.