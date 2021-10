Padovan: "L'anno scorso c'era una voce su Fabian che mi faceva soffrire"

Giancarlo Padovan, noto giornalista, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal', in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Napoli-Torino sarà una sfida complicata per gli azzurri perché le squadre di Juric sono difficili da affrontare. Io punto su Fabian Ruiz. C'era una voce sullo spagnolo la scorsa stagione, mi faceva soffrire: si parlava di lui come di un giocatore poco importante, non decisivo, io invece l'ho sempre apprezzato".