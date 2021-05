Padovan: "La Juventus rischia di uscire dalla Champions. Spalletti? Napoli piazza giusta per lui"

Giancarlo Padovan, giornalista, ha parlato ai microfoni di Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli. "Koulibaly o non Koulibaly il Napoli è una squadra forte e lo ha dimostrato. Con il Cagliari è stato sfortunato quando è uscito Osimhen. Il Napoli ha bisogno di punti e contro lo Spezia dovrà fare una partita offensiva. A loro basterebbe anche un solo punto, mentre agli azzurri servono i tre punti. Per andare in Champions deve vincerle tutte. La Juventus per me è quella che gioca il calcio di gran lunga peggiore delle quattro che lottano per la Champions. Ha il calendario più difficile e per me è quella che rischia di più di uscire dalla zona Champions. Spalletti? E' un grande allenatore. Ha voglia di rientrare e Napoli è una piazza giusta per lui".