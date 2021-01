Padovan lancia il Napoli: "Se domani vince torna in corsa per ogni posizione!"

Durante ‘Arena Maradona’ su Radio Crc, è intervenuto Giancarlo Padovan, giornalista e opinionista sportivo. “La sconfitta della Roma nel derby e lo scontro diretto tra Inter e Juve darà al Napoli la possibilità di rimettersi in corsa per le posizioni di vertice in caso di vittoria contro la Fiorentina. Gli azzurri potrebbero tornare a dire la loro anche nella corsa scudetto”. Infatti secondo Padovan “questo è un campionato senza padroni. Non credo molto alla leadership del Milan. Secondo me i rossoneri non hanno il piglio per vincere lo scudetto. Nel caso il Napoli trovasse continuità di rendimento, la squadra di Gattuso potrebbe rimettersi in gioco per grandi traguardi”. Mercoledì c’è la finale di Supercoppa Italiana tra Napoli e Juve. “Ci arriverà meglio il Napoli, anche gli azzurri devono fare i conti con tanti assenti, ma quelli della Juventus peseranno di più. Inoltre la Juve ha sempre dimostrato di soffrire il Napoli”.