Padovan: "Mercato impeccabile, ma Conte fatto la differenza da quando ha messo piede in città"

A Radio Napoli Centrale, nel corso di un 'Calcio alla Radio - 3° tempo' è intervenuto Giancarlo Padovan, giornalista ed allenatore: "Doppio grande esame per il Napoli, Atalanta in casa e Milan fuori. Fino a questo momento grandi risultati, ma gli eventi spartiacque sono i prossimi. Non ci sono coppe a rallentare e il Napoli deve tentare di vincere lo scudetto. Mercato certamente impeccabile, ma Conte fatto la differenza da quando ha messo piede in città.

Inter? L'organico più completo, ma non basta solo questo per vincere un campionato".