Padovan: "Napoli in evidente calo, altrimenti ora sarebbe in fuga! Conte? Tornerà al 4-3-3"

Durante la trasmissione Bordocampo – I Tempo, in onda su Radio Capri, è intervenuto Giancarlo Padovan, giornalista: “Un passo indietro con la Lazio? Subire gol a tre minuti dalla fine non è mai piacevole, ma era una partita temuta e temibile. Il fatto di averla pareggiata e che il giorno dopo sia diventato un ulteriore punto di vantaggio sull’Inter rende questa trasferta più dolce. Ma immagina cosa sarebbe stato se il Napoli avesse mantenuto il vantaggio. Vedo sia il Napoli che l’Inter in calo, se devo essere sincero. Un altro Napoli avrebbe portato a casa i tre punti da Roma e ora sarebbe in fuga vera. Bisogna comunque accontentarsi: è un momento duro e complicato, anche per l’Inter. Questa è una fase della stagione in cui si lavora molto, la preparazione viene intensificata. Mi è sembrato che Conte, tutto sommato, fosse soddisfatto, ma bisogna arrivare allo scontro diretto pronti e con le stesse distanze".

Sul modulo di gioco: “Il 3-5-2 non è più il modulo di Conte per questo Napoli, magari in futuro lo diventerà. Non è un caso che abbia pensato alla difesa a quattro e a un attacco con il tridente. Quando dico che il Napoli non è in grande spolvero, intendo che è sembrato meno sicuro nella gestione del gioco. Credo che il mister voglia tornare al più presto al 4-3-3: ha bisogno di soluzioni offensive e, alla fine, una difesa a quattro garantisce maggiore sicurezza".

Sulla sfida con il Como: “Bisogna pressare alto e riconquistare palla in zona avanzata. È vero che il Como palleggia molto, ma il loro gioco si può interrompere. Se li lasci giocare, rischi di consegnarti a loro, anche se ci sono differenze evidenti tra Como e Napoli. Il Como viene da una vittoria, è in forma e va affrontato con la massima serietà. Conte sa che sarà una partita complicata e, se il gioco non dovesse funzionare, potrebbe essere risolta anche dai singoli. Bisogna essere squadra, compatti nella zona della palla: più ci si muove con ordine a destra e a sinistra, più aumentano le possibilità di recuperare il pallone".