Padovan: “Nessuno ha un organico migliore del Napoli, ma deve giocare meglio..."

A Radio Napoli Centrale, nel corso di un 'Calcio alla Radio-Terzo Tempo' è intervenuto il giornalista Giancarlo Padovan: "Il Napoli è primo ed è un dato molto positivo ma parziale. Una vetta inaspettata che ora va gestita anche grazie all'assenza di coppe. Non vedo la mano di Conte se non per il furore agonistico. La sua squadra deve iniziare a giocare meglio.

Se gli azzurri sono sopra tutti è grazie a diversi fattori: la qualità dei giocatori, la grande organizzazione e la coesione di squadra. Non c'è nessun organico migliore di quello del Napoli. La Juventus ha un organico decimato e non è assolutamente all'altezza della squadra di Conte, guardate la differenza tra Di Lorenzo e Savona per esempio. Il Milan ha un ottimo organico, il vero problema risiede nell'allenatore. Se Conte fosse l'allenatore della Juventus non potrebbe fare molto meglio, ma se lo fosse del Milan mi aspetterei grandi cose, secondo me i rossoneri sarebbero primi“.