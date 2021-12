Padovan non cambia idea: "Napoli sfortunato, per me è ancora da scudetto"

Giancarlo Padovan, noto giornalista, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal', in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Io continuo a vedere un Napoli da scudetto. Se il sodalizio azzurro avesse fatto due partite normali con Empoli e Spezia oggi sarebbe a un punto dall'Inter. Questo non è avvenuto soprattutto per la sfortuna, per la mancanza di calciatori. Il Napoli è stato bersagliato dal Covid-19 e dagli infortuni traumatici, risultando molto sfortunato".