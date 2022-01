Padovan non ha dubbi: "Napoli da scudetto, con la Juve l'ha dimostrato con superiorità"

Giancarlo Padovan, noto giornalista, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal', in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Reputo il Napoli, se al completo, una squadra da scudetto. Non mi sorprende che non ci sia stato confronto con la Juventus sul piano del palleggio e della tecnica, il Napoli è stato superiore. Se fossero arrivati i tre punti ci sarebbe stata una grande ripartenza del Napoli, questo è un rammarico".