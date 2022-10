Padovan: "Ora tutti dicono che già conoscevano Kvara, allora perché non l'hanno preso?"

Giancarlo Padovan, noto giornalista, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli.

TuttoNapoli.net

© foto di Federico De Luca

Giancarlo Padovan, noto giornalista, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Se tutti lo conoscevano perché non sono andati a prenderselo? Ora tutti lo conoscevano, eppure nessuno l'ha preso, l'ha preso solo il Napoli. Prenderlo è stato un merito, anche Ancelotti ha detto che lo conoscevano. Per me è stato un capolavoro della società, di Giuntoli e di De Laurentiis, che hanno preso un top player a costi assolutamente sostenibili. Un'operazione di mercato perfetta".