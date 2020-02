Padovan provoca: "Con la Fiorentina, Mertens simulò e nessuno disse niente. Gli arbitri non vogliono il Var"

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’ su Radio Punto Nuovo è intervenuto Giancarlo Padovan, giornalista: “Alla prima giornata Mertens ha simulato in aria di rigore e nessuno ha detto niente: un dato di fatto che va ricordato. Il secondo rigore concesso alla Juventus non c'era. Gli arbitri non vogliono il VAR e ricordo che l'anno scorso in Fiorentina-Inter, un colpo di petto di D'Ambrosio fu sanzionato, nonostante il fatto fosse andato al VAR. Tutto questo non accadrebbe in Inghilterra, perché chi è al VAR decide. Sarebbe meglio se gli arbitri avessero l'opportunità di spiegarsi a fine partita, sia per i tifosi, ma soprattutto per i giocatori che spesso non sanno il motivo di alcune decisioni".