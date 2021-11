Padovan: “Salernitana? I tre punti valgono come una vittoria contro una diretta concorrente”

Giancarlo Padovan, noto giornalista, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal', in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Il Napoli ha avuto oggettivamente qualche difficoltà contro la Salernitana. Questa vittoria vale come una vittoria contro una diretta concorrente perché non c'erano condizioni favorevoli per portare a casa il successo. Il Napoli non sempre ha potuto svolgere il gioco ammirabile che gli si riconosce. Milan? E' sullo stesso piano del Napoli. Lo scontro diretto deciderà buona parte del campionato in questa lotta a due tra azzurri e rossoneri".