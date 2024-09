Padovan sicuro: "Il Napoli ha acquistato due top player", e fa i nomi

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Giancarlo Padovan, giornalista: “Sarà un Napoli diversissimo quello di Cagliari. Conte è il valore aggiunto di questa squadra, sono sicuro che avrà già messo a posto le criticità viste nelle prime tre giornate. Il Napoli vincerà in Sardegna e le successive, eccetto quella con la Juventus: la potrà vincere, ma il risultato dello Stadium sarà in bilico. La trasferta più difficile è Torino e dirà la verità per il Napoli: una verità che immagino felice, perché può già mettere la freccia e sorpassare i bianconeri nelle gerarchie. Il Napoli ha qualcosa in più rispetto alla Juventus, ovvero la ferocia di Conte.

Ha qualcosa in meno solo rispetto all’Inter, che ha una qualità della rosa molto più ampia e profonda. Gli azzurri hanno il vantaggio di fare una sola competizione e lavorare con soli 15-16 calciatori. Il Napoli ha aggiunto due top player come McTominay e Gilmour, è venuto il momento di mettere in discussione anche Lobotka oltre che Anguissa. Gli eroi dello Scudetto possono scendere tutti dal piedistallo e accomodarsi in panchina con queste alternative. Lo stesso vale in difesa, dove l’arrivo di Buongiorno è un quid in più clamoroso. E poi sono grande fan di Lukaku, che continua a fare 20 gol a stagione e quest’anno può farne addirittura di più e tutti in campionato”.