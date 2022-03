Padovan snobba il Napoli: “Scudetto? Il Milan lotterà fino alla fine con l'Inter"

Giancarlo Padovan, noto giornalista, ospite negli studi di SkySport24, ha parlato della lotta per lo scudetto in Serie A

© foto di Federico De Luca

Giancarlo Padovan, noto giornalista, ospite negli studi di SkySport24, ha parlato della lotta per lo scudetto in Serie A: "Il Milan lotterà fino alla fine con l'Inter per lo scudetto. Credo che siano queste le squadre che si contenderanno la vittoria del campionato fino all'ultima giornata".