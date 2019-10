Padovan: "Soste dannose, perché non far giocare la nazionale a fine campionato?"

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Giancarlo Padovan, giornalista: "L'inter oltre a Sanchez perde anche D'ambrosio per due settimane per una frattura, il tema è fresco, la ta proposta di far giocare le nazionali alla fine dei campionati è intelligente ed è proprio per questo che non verrà accettata, se si gioca di più insieme c'è la possibilità che le nazionali diventino più come club, altrimenti con la modalità attuale possono risentirne e le prestazioni e risultati, all'Italia è andata bene perché ha avuto un girone facile.

Ci sarebbe la possibilità di giocare in maniera più continuativa, invece se vedi i giocatori solo un volta ogni mese e mezzo è chiaro che il gioco e l'incisività degli allenamenti sono scarsi. Sarebbe bello avere un periodo solo per le nazionali, perché darebbe anche più voglia alla gente di guardare la nazionale."