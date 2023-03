Padovano: "Anche se la Juve dovesse andare in B tornerà quella che è sempre stata"

"Una grandissima società che insegna ai propri giocatori come si vince".

In occasione dell'evento organizzato a Milano "Gianluca Forever: ben oltre il 90'", Michele Padovano , ex compagno di Gianluca Vialli alla Juventus, ha rilasciato queste dichiarazioni: " Era una cara persona, un grande amico che oltre a essere un leader in campo e un giocatore eccezionale era una persona speciale, un pezzo di lui è rimasto dentro di me e me lo porterò dentro per sempre ".

C'è qualcosa che va oltre all'aspetto sportivo in tutto questo?

"Lui ha dimostrato con il suo modo di comportarsi quello che era. Se poteva aiutare anche solo una persona col suo atteggiamento, ci è riuscito benissimo. Lui era una persona molto generosa, altruista, speciale sotto tanti punti di vista".

Manca un leader in questa Juventus?

"Sicuramente un personaggio come Luca in questa Juventus manca e mancherà sempre. Per quanto riguarda la Juventus non entro nel merito perché quando ci sono degli iter processuali, dobbiamo aspettare che si concludano. Spero soltanto che la Juve possa riprendersi e conoscendo il forma mentis penso che anche se dovesse andare in Serie B ripartirà dalle ceneri e tornerà quella che è sempre stata. Una grandissima società che insegna ai propri giocatori come si vince".