Padovano: "Con Conte il Napoli sarà la squadra da battere, più dell'Inter!"

Michele Padovano, ex attaccante di Napoli e Juventus, ha parlato a Radio Marte nel corso di Forza Napoli Sempre: “Chi preferisco, tra Higuain, Mertens, Cavani e Osimhen? Higuain lo metto sempre in cima. Cosa manca a questo Napoli? Nulla, perché ciò che non c'è adesso verrà in seguito. Sono un grande sostenitore di Antonio Conte, lo conosco e so bene quale sia la sua capacità di migliorare calciatori, dirigenti e club.

Già nelle scorse settimane mi sono sbilanciato e ho detto che il Napoli parte da una base forte e sarà, quindi, la squadra da battere. Più dell'Inter di Inzaghi? Sì: io la do assolutamente per favorita, perché conosco Antonio Conte e quanto possa dare lavorando tutta la settimana senza l'interferenza delle coppe. Il mister spinge molto nella preparazione perché vuole portare i calciatori oltre i propri limiti mentali e fisici. Così facendo li spinge a superare i propri limiti, impostando una preparazione atletica notevole ma anche una mentalità solida. Quando ci allenavamo insieme alla Juve già si puntava ad andare forte, e non a caso abbiamo vinto molte gare oltre il 90’. Per questo dico che vedremo un Napoli importante e che partirà subito in quarta, ne sono sicuro”.