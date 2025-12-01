Padovano: "Conte ossessionato dalla vittoria! Hojlund? Bravo il Napoli a prenderlo"
Michele Padovano, ex attaccante, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Conte ha una cultura del lavoro eccezionale, noi lo sapevamo già e sapevamo che sarebbe uscito dal momento negativo. La Roma è forte, ma non è attrezzata come il Napoli, che è andato all'Olimpico e ha imposto il suo gioco. Conte pensa solo alla vittoria, ci ha chiamato anche la figlia.
Non credo che sia stata una partita determinante, ma un'indicazione sul futuro ce l'ha data ed è questa: il Napoli difenderà il titolo di campione d'Italia fino alla fine. Hojlund? Mi è piaciuto molto. Corre parecchio, fa respirare la squadra, è un giocatore molto forte che il Napoli ha fatto benissimo a prendere".
