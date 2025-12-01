Bucchioni svela: "Manna ha già in tasca i nomi di due centrocampisti"

"Bellissima invece l’immagine di Antonio Conte che esulta con i giocatori per la vittoria a Roma e la riconquista della vetta della classifica: in tre settimane ha ritrovato il Napoli". Così scrive Enzo Bucchioni nel suo editoriale per Tuttomercatoweb: "Lo sfogo del post Bologna è servito, la settimana sabbatica pure, la squadra ha capito il richiamo dell’allenatore, non scherzava: è ancora il leader. Ma anche lui s’è rimesso in discussione cambiando modulo, passando al 3-4-3, dando fiducia a quelli che giocavano meno come Neres e Lang e si lamentavano.

Conte ha dato la scossa, ma trovato anche correttivi e soluzioni: ora il Napoli ha di nuovo la rabbia e la fame. Così ha battuto la Roma, con una maggiore aggressività soprattutto nel primo tempo e una difesa strenua nella ripresa. Ma gli infortuni a ripetizione e l’assenza ancora lunga di centrocampisti importanti che sappiamo impongono un ritorno sul mercato: Manna ha già in tasca i nomi di due centrocampisti. E ieri sera nel pre-partita lo ha confermato".