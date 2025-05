Podcast Padovano: "Conte parlerà con ADL e deciderà se continuare o meno”

A parlare di Juventus e non solo ai microfoni di Tmw Radio, durante 'Maracanà', è stato l'ex attaccante di Juve e Napoli Michele Padovano.

Conte fa bene a tornare alla Juventus?

“Io lo conosco bene, lui conosce bene i grandi club. A Napoli deve parlare con ADL perchè qualche scricchiolio c'è stato. Lui conosce bene l'ambiente Juve, i rumors fanno pensare a un ritorno, ma lui come professionista qual è si siederà al tavolo con ADL per vedere se ci sono i presupposti per continuare o meno”.

Dove lavorare per rendere la Juve competitiva?

“Con Conte e con 2-3 innesti questa squadra diventerà molto forte. Serve uno per reparto. In difesa serve uno, ma anche un centrocampista e 1-2 attaccanti se non confermano Kolo Muani. Con la Champions avranno 60-70 mln da investire, Giuntoli è un dirigente forte, importante, che ha creato valore, ha messo a posto i conti quest'anno e merita almeno altri 1-2 anni per questo progetto. Gli è stato chiesto di riportare la Juve in Champions e lo ha fatto. Poi quest'anno sono mancati 3-4 elementi su cui avevano puntato forte, vedi Vlahovic, Nico Gonzalez, Koopmeiners e Douglas Luiz. Con 3-4 elementi che non vanno è un problema per tutti essere competitivi”.

Inzaghi, Champions e addio: giusto o no?

“All'Inter dobbiamo fare i complimenti. Ha perso il campionato per un punto, è in finale di Champions. È arrivata quasi in fondo anche alla Coppa Italia. Con la squadra così attrezzata ci stava qualche vittoria in più, ma se non ci fosse stato Conte dall'altra porte sarebbe stato semplice per l'Inter. Per me Conte avrebbe vinto anche con questo Milan, perché è un valore aggiunto. Per me Inzaghi ha fatto un grande lavoro all'Inter, quindi vedremo”.