Padovano: "Da oggi parte una nuova gestione. Lo dico ora: il Napoli è la squadra da battere"

Michele Padovano, ex calciatore, ha parlato a Kiss Kiss Napoli nel corso di Radio Goal

Michele Padovano, ex calciatore, ha parlato a Kiss Kiss Napoli nel corso di Radio Goal: "Guardando il percorso di Antonio Conte lui dove è andato è andato ha migliorato tutti: giocatori, club e dirigenti. Da adesso in poi partirà una nuova gestione. Io dico già da adesso che il Napoli sarà la squadra da battere, poi quando finiranno gli Europei e i pezzi del puzzle saranno al posto giusto il Napoli sarà sicuramente una squadra competitiva. Chiesa? È giocatore importante e dalle qualità importanti, anche se da un anno e mezzo anche per gli infortuni non riesce ad esprimersi a massimi livelli".