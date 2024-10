Padovano si complimenta con ADL: “Ha speso tanto e preso il miglior tecnico possibile”

Michele Padovano, ex giocatore, ha parlato a Kiss Kiss Napoli nel corso di Radio Goal: “In questo momento bisogna fare i complimenti alla società per aver speso tutti questi soldi sul mercato e per aver preso il miglior allenatore in circolazione. Ora il Napoli comincerà ad avere una sequenza di partite molto importanti e vedremo di che pasta è fatto. Reputo gli azzurri una squadra molto forte, però ancora non la vedo giocare con quel piglio che Antonio vorrebbe dargli. Vedremo sempre di più un Napoli competitivo e sono sicuro che stasera a Milano la squadra vorrà vincere la partita”.