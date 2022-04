Padre padrone senza dirigenti? ADL replica: "Non credo, che cavalcata in 17 anni..."

Risponde così Aurelio De Laurentiis, nel corso dell'intervista a Radio Kiss Kiss Napoli, a chi critica l'assetto societario del Napoli

TuttoNapoli.net

© foto di Federico Gaetano

"Io padre padrone senza dirigenti giusti? Io non credo". Risponde così Aurelio De Laurentiis, nel corso dell'intervista a Radio Kiss Kiss Napoli, a chi critica l'assetto societario del Napoli: "Io credo che il Napoli in questi 17 anni abbia fatto una cavalcata senza precedenti. È bene ricordare che quando io sono arrivato, il Napoli non esisteva più”.