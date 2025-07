Paganin: "Beukema ha qualità e può essere anche un titolare"

Massimo Paganin, ex difensore, è intervenuto durante "Radio Goal", su Radio Kiss Kiss Napoli, rilasciando alcune dichiarazioni: “Beukema è cresciuto molto, può anche essere un titolare e comunque si alza il livello della linea difensiva. Sam è un centrale di destra, giocatore di qualità ed è la cosa più importante.

Il Napoli ha operato bene fino a questo momento. Non credo siano tanti i giocatori da inserire in questo organico, ma non sempre i calciatori di qualità vogliono venire a stare in panchina. Non si possono prendere giocatori sopra un certo livello. Il Napoli si sta muovendo bene in tutti i reparti, sono giocatori da inserure in un contesto che già va bene”.