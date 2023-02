Paganin: "Impensabile fare già festa, ma le inseguitrici non hanno la forza di emulare il Napoli"

Nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto l'ex calciatore dell'Inter Massimo Paganin

TuttoNapoli.net

Nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto l'ex calciatore dell'Inter Massimo Paganin: "Ho sentito la conferenza di Spalletti e fa bene a dire che bisogna pensare gara dopo gara. Non è pensabile fare già festa, bisogna crescere come squadra. La distanza con chi sta dietro però è così grande che mi sembra molto improbabile che possa essere colmata. Non perché il Napoli non possa avere delle battute d'arresto, ma perché credo che chi sta dietro non abbia le potenzialità per fare quanto fatto dal Napoli finora".