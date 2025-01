Podcast Paganin: "Napoli con lo stato mentale giusto, Atalanta e Inter in leggera difficoltà"

Ospite della trasmissione 'Maracanà', nel pomeriggio di Tmw Radio, è stato Massimo Paganin, ex calciatore.

Napoli, Atalanta e Inter: chi ha delle certezze maggiori e chi ha perso di più dopo Riad?

"Il Napoli è la squadra che, non avendo le coppe, può lavorare di più, sta meglio e ha riacquisito lo stato mentale giusto. Atalanta e Inter sono leggermente in difficoltà, hanno le coppe e il calendario comincia a essere molto fitto. l'Inter ha perso il derby col Milan per distrazioni, ora ha perso anche degli elementi importanti e la gestione del gruppo andrebbe rivista da Inzaghi, perché è arrivato un po' corto e ora dovrà trovare delle soluzioni, perché i giocatori hanno bisogno di rifiatare".

Atalanta, il campionato è un'altra cosa o alcune certezze sono venute meno?

"Non cambia nulla nel parere che ho di questa squadra. Ho sentito la conferenza di Gasperini e voleva vedere la reazione dei giocatori a una partita del genere. Credo che il recupero di Scalvini sia importante, ha fatto delle rotazioni che ci stanno. L'Atalanta ora si gioca certi obiettivi dopo anni di crescita, anche grazie alla lungimiranza del tecnico di far crescere i giocatori. Serviva far respirare i titolari per far crescere anche gli altri nel gruppo, quindi non cambia nulla. Ha una rosa profonda e di qualità Gasperini, ora ha la forza di trattenere certi giocatori. Gasp vorrebbe qualcosa di più, ma è difficile prendere altri calciatori vedendo la rosa. Le alternative ci sono".

Vlahovic-Motta, chi ha ragione nel caso che si è aperto in casa Juve?

"Sto con Motta. Lui lo scorso anno ha avuto un attaccante diverso, deve lavorarci con Vlahovic e ci sta in un percorso di crescita del giocatore. Deve trovare ancora la sua dimensione, Motta vuole stimolare il giocatore e ora sta a lui lavorare su se stesso per fare il salto di qualità".