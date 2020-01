Paganin su Petagna: "Era pronto al grande salto, negli ultimi anni è migliorato tanto"

Massimo Paganin, ex difensore, è intervenuto a Kiss Kiss Napoli alla trasmissione Radio Goal: "Petagna sta facendo un lavoro importante su se stesso, è cresciuto molto, è pronto al grande salto nei club importanti di Serie A. Era già passato dal Milan, ma era troppo giovane. Ha fatto il suo percorso, è maturato e adesso è il momento giusto per passare in una rosa importante, in cui ci sono calciatori in grado di fare la differenza. Dovrà dare il suo contributo, ma ovviamente bisognerà conquistarsi un posto da titolare".