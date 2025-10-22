Podcast Paganini: "Chi ha deciso di prendere De Bruyne? Si pesta i piedi con McTominay"

Paolo Paganini è intervenuto nel pomeriggio di TMW Radio durante Maracanà.

Cosa lascia la sconfitta di ieri al Napoli?

"La questione che ruota attorno al mercato del Napoli è su chi ha deciso di prendere De Bruyne. Dal punto di vista tattico si pesta i piedi con Mc Tominay e poi anche gli esterni veri, incluso Lang, finiscono per giocare poco. Penso che l'operazione De Bruyne sia stata dettata soprattutto da De Laurentiis e ora questa situazione sta pesando. Il problema adesso è di gestione dello spogliatoio perché non c'è unità d'intenti e i nuovi non si sono intergati. Non c'è armonia e questo Conte lo ha avvertito".

Chivu invece quale chiave ha trovato per rilanciare l'Inter?

"Secondo me Chivu è stato bravo ad integrare la vecchia guardia con i nuovi, anche nel momento di maggiore difficoltà. Gli abbracci che si sono visti nelle ultime uscite sono la fotografia del rapporto che si è creato. È una cosa che dovrebbe fare anche Conte per l'esperienza che ha".